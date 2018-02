Holandês Hans Stacey ganha o Rally Dakar nos caminhões Disputando pela quarta vez o Rally Dakar, o piloto holandês Hans Stacey conquistou neste domingo o título da categoria caminhões ao completar a última etapa na oitava colocação, com o tempo de 10min50s. Ele correu a competição ao lado do compatriota Bernard Der Kinderen e do belga Charly Gotlib. Stacey, que venceu cinco provas na edição 2007 do principal rali do mundo, acumulou uma ampla vantagem de mais de três horas sobre o segundo colocado, o russo Ilgizar Mardeev, que teve como companheiros Aydar Belyaev e Eduard Nikolaev. Na terceira colocação ficou o checo Ales Loprais, que ficou 4h45min30d atrás do holandês. A primeira colocação dos 16 km percorridos neste domingo foi conquistada pelo holandês Arjan Brouwer (9min39s), seguido por Loprais, que foi 52s mais lento que o rival. Já o também holandês Hans Bekx foi o terceiro, enquanto que a equipe brasileira formada por André Azevedo, Maykel Justo e Mira Martinec terminou em sétimo. O time nacional completou o Rally Dakar na quinta colocação geral. Após o término da etapa do dia, André Azevedo elogiou o novo campeão. "O Stacey tem muitos méritos, pois soube andar forte e administrar a vantagem. Mostrou que se sai bem tanto como piloto como proprietário de uma equipe considerada pequena."