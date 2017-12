Holandesa Lornah Kiplagat bate o recorde dos 20 km A queniana naturalizada holandesa Lornah Kiplagat registrou neste domingo o novo recorde mundial para a prova de 20 km na disputa do Mundial de Corridas de Rua, que foi realizado na cidade de Debrecen, na Hungria. A corredora terminou a prova com o tempo de 1h03min21, superando a marca de 1h03min26, conquistada pela britânica Paula Radcliffe, no dia 6 de outubro de 2001, em Bristol, na Inglaterra. Na prova deste domingo, a segunda posição ficou com a romena Constantina Tomescu, com 1h03min23 - marca também superior ao antigo recorde mundial. O pódio foi completado pela queniana Rita Jeptoo, com 1h03min47. Entre as quatro brasileiras que disputaram a competição, a melhor colocada foi Maria Cristina Rodrigues, que terminou na 45ª posição, com 1h12min26s.