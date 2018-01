Holandesas batem recorde mundial no 4 x 100 m livre A equipe feminina da Holanda bateu o recorde mundial do revezamento 4 x 100 metros livre na final do Mundial de Natação em piscina curta (25 metros), disputado em Xangai, na China. Inge Dekker, Hinkelien Schreuder, Chantal Groot e Magdalena Veldhuis marcaram o tempo de 3min33s32, mais de um segundo em relação à marca anterior, de 3min34s55, que havia sido marcado pela equipe da China na conquista do Mundial de Gotemburgo, na Suécia, em 1997. A medalha de prata da prova ficou com a Austrália, que marcou o tempo de 3min34s95, e o bronze com a Suécia, com o tempo de 3min36s13.