Holandeses continuam no topo da quinta etapa da Volvo O barco holandês ABN Amro 1 abriu 58 km de vantagem nesta quarta-feira sobre o espanhol Movistar e continua tranqüilo na liderança da quinta etapa da Volvo Ocean Race, realizada entre as cidades do Rio de Janeiro e de Baltimore (Estados Unidos), após 9 dias e 20 horas de disputa. Os holandeses enfrentaram dificuldades com a constante mudança dos ventos e só nas últimas horas a equipe conseguiu encontrar uma posição favorável e ventos regulares. "Estamos mais ou menos a 3.600 km de Baltimore e essa é a hora de controlarmos os nervos", explicou Mike Sanderson, capitão do barco ABN Amro 1. Já o Brasil 1 continua na quarta colocação. Os brasileiro estão cerca de 30 km atrás do norte-americano Pirates. Veja a classificação atual da quinta etapa: 1.º - ABN Amro 1/Holanda - Mike Sanderson 2.º - Movistar/Espanha - Bouwe Bekking 3.º - Pirates/Estados Unidos - Paul Cayard 4.º - Brasil 1/Brasil - Torben Grael 5.º - Ericsson/Suécia - John Kostecki 6.º - ABN Amro 2/Holanda - Sebastien Josse