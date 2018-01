Holyfield, aos 40, luta contra as críticas O boxeador norte-americano Evander Holyfield terá muitos adversários, neste sábado à noite, a partir do momento que pisar no ringue do Mandalay Bay Hotel, em Las Vegas. Ex-campeão mundial dos pesos pesados por quatro vezes "The Real Deal" vai enfrentar o compatriota James Toney, as críticas da imprensa e o descrédito do público. Tudo porque completa, dia 19, 41 anos. "Não dou ouvidos para críticas. Estou acostumado com elas. Em 1990, diziam que eu era fraco para enfrentar Buster Douglas. Em 1995, que estava acabado para encarar Riddick Bowe. Em 1996, que não tinha pegada para derrubar Tyson. Agora que estou velho demais", afirmou Holyfield, que pesou 99,2 quilos. Ele volta aos ringues após perder para Chris Byrd, em dezembro, e operar o ombro esquerdo. Toney, de 35 anos, acusou 98,3 quilos, e diz não estar preocupado com a estréia entre os pesos pesados. "Me sinto confortável com este peso e forte para enfrentar qualquer um", afirmou o ex-campeão dos médios e supermédios e atual campeão mundial dos cruzadores (até 86,183 gramas) pela Federação Internacional de Boxe. Ele disse que mesmo que vença Holyfield voltará a baixar de peso para defender seu cinturão. "Mas terei confiança para no próximo ano disputar o título dos pesados." O combate não será válido por nenhum título, mas será disputado em 12 roundes. Segundo jornais de Las Vegas, uma vitória de Holyfield pode levá-lo a encarar pela terceira vez Mike Tyson. Outra opção é encarar Roy Jones Jr., campeão unificado dos meio-pesados, que abdicou do título dos pesados da Associação Mundial de Boxe. Toney, que vai receber US$ 2 milhões, prevê uma vitória no sétimo round, enquanto Holyfield, que terá como bolsa US$ 5 milhões, preferiu dizer que está iniciando sua trajetória rumo ao quinto título mundial dos pesados. "Vou nocautear uma lenda do boxe", afirmou Toney, que tem 66 vitórias (42 nocautes), quatro derrotas e dois empates. "Lendas estão mortas, mas eu ainda estou vivo", disse Holyfield, que acumula 38 vitórias (25 nocautes), seis derrotas e dois empates. O duelo, que está sendo chamado de "A Guerra", terá transmissão do sistema pay-per-view para o Brasil, a partir das 21 horas. Na preliminar de Holyfield x Toney, se enfrentam Diego Corrales e Joel Casamayor. Em Los Angeles, no Staples Center, outro grande combate: Eric Morales x Guty Espadas.