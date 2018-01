Holyfield, aos 43 anos, volta nesta sexta aos ringues Ex-campeão unificado dos cruzadores e dos pesados, Evander Holyfield, aos 43 anos, volta a lutar nesta sexta-feira após quase dois anos afastado dos ringues. Seu adversário no American Airlines Center, em Dallas, será o inexpressivo Jeremy Bates, 11 anos mais jovem, e com 11 derrotas em 33 combates. Holyfield perdeu seus últimos três duelos - para Chris Byrd, James Toney e Larry Donald - e nem de longe lembra o pugilista que derrotou Mike Tyson, Riddick Bowe, George Foreman e Larry Holmes. ?Ainda me sinto em condições de voltar a ser campeão?, disse ?The Real Deal?, que acumula 38 vitórias (25 nocautes), oito derrotas e dois empates em uma carreira de 22 anos. Holyfield não admite, mas especialistas apontam o motivo para o ex-campeão colocar em jogo sua reputação: dinheiro. Além de manter uma mansão com mais de 80 cômodos e a maior piscina particular dos Estados Unidos, Holyfield ainda sustenta seus nove filhos, além de vários irmãos e parentes.