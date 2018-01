Holyfield desafia o tempo e Byrd A idade parece não pesar para o pugilista norte-americano Evander Holyfield. Neste sábado, em Atlantic City, aos 40 anos, ?The Real Deal? busca o quinto título mundial entre os pesos pesados, enfrentando o compatriota Chris Byrd, de 32 anos, pelo cinturão vago da Federação Internacional de Boxe. Holyfield nega ter problemas financeiros e diz não ter medo de adquirir algum problema físico por se expor nesta idade. ?Já enfrentei os melhores do mundo e só para derrotar Tyson, em 1996, ganhei US$ 35 milhões?, afirmou o campeão em 1990, 1992, 1996 e 2000. ?Continuo a lutar pois acho que tenho condições não só de ganhar de Byrd como reunificar o título.? Em 18 anos de carreira, Holyfield, que foi campeão unificado dos cruzadores, encarou Mike Tyson, George Foreman, Lennox Lewis, Larry Holmes, Ray Mercer, entre outros. Byrd, um canhoto que iniciou como peso médio, tem um cartel mais modesto. Ganhou o cinturão dos pesos pesados da Organização Mundial, em abril de 2000, ao derrotar, por nocaute, no nono assalto, o ucraniano Vitali Klitschko, mas perdeu o cinturão seis meses depois para o irmão mais novo, Wladimir Klitschko, por pontos. ?Holyfield teve várias batalhas e seu físico sente este desgaste. Ele não é o mesmo?, disse Byrd. ?Evander está em uma forma espetacular. Está melhor do que quando venceu Tyson em 1996?, afirmou o técnico Donald Turner. Holyfield, que vai ganhar US$ 5 milhões, soma 38 vitórias (25 nocautes), cinco derrotas e dois empates. Byrd, que acumula 20 nocautes, em 35 vitórias, e duas derrotas, vai receber US$ 2 milhões. Holyfield pesou 99 quilos, enquanto Byrd acusou 96.