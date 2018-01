Holyfield diz que perdoa Tyson e Bin Laden O ex-campeão mundial dos pesos pesados, o norte-americano Evander Holyfield, é só paz e amor. Numa peregrinação da igreja evangelista da qual é membro, em Hyderabad, na Índia, o pugilista garantiu nesta sexta-feira que perdoa Mike Tyson pela mordida recebida na orelha, em um combate realizado em 1997. ?Fui orientado pelos meus advogados a processá-lo e a pedir uma indenização milionária, mas eu me neguei. Preferi me limitar a dizer que a minha única resposta era perdoá-lo?, revelou. Um dos artífices da missão evangelista ?difusão do amor e do perdão?, o ex-lutador se mostrou disposto a perdoar todas as ofensas, inclusive o terrorista Osama Bin Laden, acusado de ser o responsável pelos atentados de 11 de setembro, em Nova York. ?Porque se não perdoa, voltará a acontecer o mesmo novamente?. E lamentou que hoje em dia a maior parte dos boxeadores combatem ?por amor ao dinheiro, mais do que por amor ao esporte?. ?Se queres ser algo grande em qualquer coisa, o amor não deve faltar?.