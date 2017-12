Holyfield não pensa em aposentadoria Apesar do empate diante de John Ruiz e dos 39 anos de idade, o norte-americano Evander Holyfield não pensa em pendurar as luvas. O ex-campeão mundial dos pesos pesados, que teve frustrada a sua tentativa de conquistar o quinto título, neste sábado, sonha em poder enfrentar o vencedor entre Mike Tyson e Lennox Lewis, que duelam dia 6 de abril. ?Ainda me sinto com saúde para tentar novos desafios. Só pensarei em parar após mais uma conquista de título?, afirmou o pugilista, que iniciou a carreira profissional em 1984, após ganhar a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Los Angeles. John Ruiz, que manteve o cinturão dos pesados pela Associação Mundial de Boxe, deverá fazer um combate no primeiro semestre de 2002. O norte-americano Chris Byrd é o adversário mais cotado. Os irmãos ucranianos Wladimir e Vitali Klitschko também têm chances de disputar o cinturão. ?Enfrentarei o vencedor de Tyson e Lewis ainda em 2002?, prometeu o porto-riquenho, de 29 anos.