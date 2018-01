Holyfield quer enfrentar "qualquer um que queira lutar" O boxeador Evander Holyfield, de 43 anos, ex-campeão dos pesos pesados, anunciou nesta terça-feira, em Cancún, no México, que pretende voltar aos ringues ainda este ano para enfrentar quem estiver disposto a lutar com ele. "Estarei outra vez nos ringues, contra qualquer um que queira lutar", declarou Holyfield, que não disputa um combate profissional há 14 meses, depois de sofrer sete derrotas em suas últimas nove lutas e ser suspenso pela Comissão de Boxe de Nova York. Holyfield, quatro vezes ganhador do título mundial dos pesos pesados, revelou que deseja ser, novamente, monarca da divisão máxima do boxe e retirar-se com esta condição, como fizeram outros grandes campeões. "Há tempo você encontrava gente que realmente lutava duro. Hoje, as pessoas ficam muito tempo inativas. Eu quero ser campeão do mundo e não pretendo esperar muito para conseguir", disse Holyfield. O boxeador norte-americano participa em Cancún da reunião dos campeões, convocada pelo Conselho Mundial de Boxe(CMB).