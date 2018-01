Holyfield será operado no sábado O boxeador norte-americano Evander Holyfield, de 40 anos, sofrerá sábado uma cirurgia no ombro esquerdo, machucado durante o primeiro round do combate de sábado contra o compatriota Chris Byrd, em Atlantic City. Holyfield perdeu por pontos, após 12 assaltos. Segundo a assessoria do pugilista, que conquistou quatro vezes o cinturão mundial dos pesos pesados, os médicos Javier Duarte e Marvin Royster examinaram a contusão e decidiram pela cirurgia.