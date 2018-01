Holyfield: "Tyson vencerá Lewis" Mike Tyson vai derrotar Lennox Lewis, dia 8 de junho, em Memphis. Esta é a previsão do boxeador Evander Holyfield, que dia 1º, enfrenta seu compatriota Hasim Rahman. Holyfield explica a sua torcida pelo maior rival. ?Se Lewis vencer, ele deve se aposentar. Então para quem devo torcer??, perguntou o ex-campeão mundial de 39 anos. Holyfield sonha com um combate milionário diante de Tyson, com quem já lutou duas vezes e venceu ambas. Em 1996, nocauteou Tyson em 11 rounds e no ano seguinte foi mordido duas vezes, uma em cada orelha, no terceiro assalto. Tyson foi desclassificado pelo árbitro Mills Lane. Holyfield disse que ?Tyson não é louco, apesar das coisas que faz e fala dentro e fora do ringue?. ?Pessoas loucas não falam muito.? Lewis é o campeão mundial dos pesos pesados, versão Conselho Mundial e Federação Internacional e Boxe. Tyson não disputa o título desde 1997.