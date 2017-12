Holyfield vence Rahman no 8º round O peso pesado norte-americano Evander Holyfield derrotou, neste sábado à noite, em Atlantic City, o compatriota Hasim Rahman por nocaute técnico no oitavo assalto. O combate foi interrompido pelo juiz Tony Orlando por causa de uma contusão no olho esquerdo de Rahman. Uma cabeçada acidental abriu um profundo corte em um supercílio de Rahman. Dois jurados foram a favor de Holyfield (69 a 64), enquanto outro viu Rahman como vencedor (67 a 66). Com este resultado, Holyfield, de 39 anos, torna-se o desafiante oficial ao título da Associação Mundial de Boxe e terá o direito de enfrentar o vencedor do duelo entre John Ruiz e Kirk Johnson, dia 27 de julho. O cartel de Holyfield soma 38 vitórias, cinco derrotas e duas derrotas, enquanto Rahman acumulou a quarta derrota, em 39 combates.