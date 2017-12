Holyfield volta aos ringues no sábado Aos 42 anos, o boxeador norte-americano Evander Holyfield, ex-campeão mundial unificado dos cruzadores e quatro vezes campeão mundial dos pesos pesados, ainda procura motivação para continuar em ação. Com combate marcado para sábado no ringue do Madison Square Garden, em Nova York, "The Real Deal" promete a melhor performance de sua carreira de 20 anos. "O meu melhor ainda está por vir", disse o pugilista, que foi medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 1984, poucos meses antes de se profissionalizar. Holyfield vai enfrentar o compatriota Larry Donald, um lutador que chegou a ter o estilo comparado - guardada as devidas proporções - a Muhammad Ali, mas que nunca passou de uma promessa. Holyfield x Donald fará parte da supernoitada de sábado, que ainda terá mais quatro lutas de pesos pesados no Madison Square Garden, com destaque para as disputas de título mundial entre Chris Byrd x Jameel McCline (Federação Internacional de Boxe) e John Ruiz x Andrew Golota (Associação Mundial de Boxe). Holyfield não luta desde outubro do ano passado, quando perdeu por nocaute - o primeiro de sua carreira - para James Toney, no nono assalto. O período de estiagem, segundo ele, serviu para acertar "alguns detalhes" e passar por uma cirurgia no ombro. "Alguns pensam, incluindo meu ex-técnico Donald Turner, que estou muito velho para seguir no boxe. Mas vou provar o contrário", disse Holyfield, que está de técnico e empresário novos. Alex Krys cuida da carreira do ex-campeão, enquanto o renomado Ronnie Shields aperfeiçoa a parte técnica. "Sei que passei por um momento ruim na carreira, mas estou pronto para retomá-la da melhor maneira possível, ou seja, ganhando títulos." Nos últimos combates, desde 1999, Holyfield venceu apenas dois (John Ruiz e Hasim Rahman), empatou dois (Lennox Lewis e John Ruiz) e perdeu quatro vezes (Toney, Chris Byrd, John Ruiz e Lennox Lewis). O ex-campeão garante que não está prorrogando sua carreira por estar enfrentando problemas financeiros. "Se estivesse com este tipo de problema, teria aceitado enfrentar Tyson uma terceira vez", justificou. E não se abalou após o ucraniano Vitali Klitschko ter dito que não pretende enfrentá-lo por considerá-lo "velho demais". "Ele vai mudar de opinião logo", avisou. Otimista, ele ainda sonha em reunificar os títulos dos pesados e realizar um quarto combate contra Riddick Bowe, que retornou ao boxe após um período preso. "Eu vou ganhar os títulos e aí vou esperar pelas vitórias dele", disse Holyfield, que soma 38 vitórias (25 nocautes), sete derrotas e dois empates.