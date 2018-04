'Homem-aranha' escala montanha sem proteção

Alain Robert, o francês conhecido como 'homem-aranha', escalou neste domingo a montanha Tianmen, na província chinesa de Hunan, sem nenhum equipamento de segurança. Robert conseguiu escalar os 1.518 metros do penhasco, considerado um dos mais perigosos na China, em 40 minutos. O francês ficou conhecido ao escalar prédios altos ao redor do mundo, como uma das torres gêmeas Petronas, em Kuala Lumpur, na Malásia, e o prédio da Fiesp, em São Paulo. Em maio, Robert foi preso brevemente ao tentar escalar a torre Jin Mao, em Xangai. Apesar do incidente, o francês escalou a montanha Tianmen a convite do governo chinês, que quer promover o turismo na região. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.