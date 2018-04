Homem mais veloz do mundo, Powell começa 2008 na Austrália

O jamaicano Asafa Powell, recordista mundial dos 100 metros, iniciará a próxima temporada na Austrália, participando dos Meetings de Sydney, em 16 de fevereiro, e Melbourne, cinco dias depois. Powell, de 25 anos, tem como objetivo principal na próxima temporada melhorar seu fraco desempenho em 2007 - como no Mundial de Osaka, em que era favorito nos 100 e acabou com o bronze, atrás do norte-americano Tyson Gay e de Derrick Atkins, das Bahamas. Mesmo assim, Powell melhorou seu recorde para 9s74 em Rieti, na Itália, e recebeu o prêmio de melhor índice masculino de 2007 na festa anual da IAAF (Federação Internacional das Associações de Atletismo, em inglês), realizada no último domingo em Mônaco. "Quero muito voltar à Austrália, onde sempre senti o carinho da torcida", afirmou Powell em declarações no site da IAAF. O Meeting de Melbourne abre o circuito mundial da IAAF em 2008, cuja final está prevista para 13 e 14 de setembro em Stuttgart, na Alemanha.