Homem perverso

Esse vilão do calendário será, desde o começo da noite de ontem, o homem mais amaldiçoado por quatro das maiores torcidas do país. Sadismo colocar frente a frente rivalidades centenárias, no capítulo de encerramento de Série A endoidecedora, que será lembrada por ter sido o torneio dos enganos, das tropicadas, dos líderes que não conseguiram desgarrar-se e que vão suar sangue até o apito final do último jogo, antes que um, um só, solte o gripo de campeão.

Houve um momento em que os dois duelos entre irmãos irreconciliáveis, marcados para as 17 horas do domingo, seriam apenas formalidade, rito para fechar a folhinha do futebol e para a entrega da taça. O Corinthians cumprira a parte que lhe cabia, ao pespegar 1 a 0 sobre o Figueirense, e ficara no gramado, em Florianópolis, só a fazer um pouquinho de hora à espera de girar pelo campo para a volta olímpica. O gol de Liedson, na metade da etapa final, consolidava a arrancada alvinegra para a quinta coroa, pois ao mesmo tempo Flu e Vasco empatavam por 1 a 1, resultado que os fazia morrer abraçados e irados.

O foguetório rolava solto para a nação corintiana, até que Alecsandro enfiou bola longa para Bernardo, que bateu forte. Diego Cavalieri fez a defesa parcial, mas o rebote voltou para Bernardo, que não desperdiçou e selou os 2 a 1 para o Vasco aos 46 da segunda fase do combate no Engenhão, confronto que engenhosamente começou com alguns minutos de atraso em relação à partida do Estádio Orlando Scarpelli. A tática manjada da ensebação, diga-se com a conivência de Flu e Vasco, deu certo.

Mais certeira foi a superação, ao longo do ano, dos dois que restaram na corrida pelo alto do pódio. Ambos começaram com o pé errado e a amargar bordoadas incômodas. O Corinthians viu-se catapultado da Libertadores da América ainda na etapa preliminar, ao cair diante do Tolima. O Vasco levou várias sovas constrangedoras no Carioca. Péssimos presságios para outros desafios.

Devagar, porém, se ajustaram. O Corinthians ainda bateu na trave, ao chegar à decisão do Campeonato Paulista, e o Vasco renasceu ao ganhar a Copa do Brasil. Sinais de ressurgimento e que indicavam caminho mais promissor no Brasileiro. E assim foi. Tite e sua rapaziada assustaram meio mundo, com início avassalador - 9 vitórias e um empate -, que os elevou a grandes candidatos ao título. Nem mesmo os períodos de turbulência e incerteza, previsíveis numa jornada de 38 desafios, foram suficientes para mandar o favoritismo para escanteio. Por méritos próprios, e por vaciladas dos demais, eis que o Corinthians chegou ao fechamento a depender apenas de si, o que é muita coisa.

O Vasco passou a impressão de que repetiria o comportamento blasé dos que se acomodam com uma conquista. Como na competição estadual, não entusiasmou nas primeiras semanas. A imagem ruim se dissipou logo, pois não demorou a se ajustar e, de maneira discreta, bateu um aqui, outro ali, acumulou pontos e despontou como a sombra para os alvinegros. Com dedicação e com a torcida de Ricardo Gomes, o técnico afastado no meio do caminho por problema de saúde. E com a volta de Juninho Pernambucano depois de uma década de exílio glorioso na Europa.

Corinthians e Vasco chegaram aos obstáculos de ontem conscientes de sua capacidade. O líder não foi extraordinário diante do Figueirense - na verdade, não se trata de supertime e compensa deficiências com empenho. Fez outro placar econômico, arfante e suado. Roteiro semelhante seguido pelo Vasco no Rio, com o desgaste adicional de ter enfrentado a U. de Chile no meio da semana pela semifinal da Taça Sul-Americana.

Para fechar o ano, toparão com seus mais tradicionais "inimigos": Palmeiras e Fla serão os fiéis da balança na outorga do título. O homem do calendário foi cruel, cruel, cruel...