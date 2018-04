Homem que atacou Vanderlei é conhecido Cornelius Horan, um irlandês de 57 anos que agarrou e empurrou o brasileiro Vanderlei Cordeiro de Lima durante o percurso da maratona olímpica, já havia sido preso por distúrbios em eventos esportivos. Vestindo um gorro verde, saiote irlandês vermelho, meias verdes e levando nas costas uma placa com inscrições sobre Israel e o apocalipse, Cornelius Horan já foi processado por se apresentar como padre no passado. Ele escreveu um livro chamado ?Um glorioso novo mundo vai começar em breve?, segundo o qual o fim do mundo está próximo. Em julho de 2003, vestido da mesma maneira, Horan atravessou a pista de Silverstone durante o GP de F-1 da Inglaterra, forçando os pilotos a fazer manobras perigosas para não atropelá-lo. Ele também invadiu uma quadra durante o Torneio de Wimbledon e ainda atrapalhou jogos de cricket e rúgbi. Fontes policiais gregas disseram que Horan chegou a Atenas neste domingo. Será decidido amanhã se ele será encaminhado para avaliação psiquiátrica.