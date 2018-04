Homenagem à lenda Owens Na pista do grandioso Olympiastadion, um neto de escravos virou lenda há 73 anos. A partir de amanhã, em Berlim, não haverá amante do atletismo que deixará de lembrar de Jesse Owens, homem que virou mito quando as quatro medalhas de ouro conquistadas durante os Jogos de 1936 puseram abaixo a supremacia da raça ariana sonhada por Adolf Hitler - e bem diante do fuhrer. O simbolismo de Owens - que venceu os 100 m, 200 m, revezamento 4 x 100 m e salto em distância - é tão grande que sua memória será reverenciada durante o Mundial. A delegação americana vai homenageá-lo. Todos os atletas usarão as iniciais "JO" em suas camisetas. "Jesse Owens é um herói para mim. Será especial competir no mesmo estádio em que ele correu", disse o velocista Tyson Gay sobre o ídolo, que morreu em 1980, aos 66 anos. Uma exposição paralela ao Mundial, organizada no Parque Olímpico, lembrará as façanhas do americano. Chamada "Jesse Owens, uma Lenda do Esporte", mostra, entre outras coisas, o entusiasmo que o corredor trouxe ao povo alemão. Para Lamine Diack, presidente da IAAF, Owens é o "ícone mais carismático do esporte".