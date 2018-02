Honda avisa: não quer Alonso

A Honda desmentiu, ontem, que Fernando Alonso esteve na fábrica da equipe, na Inglaterra, para tirar o molde do banco, e estaria nos planos do time japonês já para 2008. A notícia saiu no jornal alemão Sport Bild. "A dupla de pilotos da Honda para a próxima temporada está definida desde julho, com Jenson Button e Rubens Barrichello", afirmou o assessor da Honda à agência DPA. Semana passada foi a vez de Dietrich Mateschitz, proprietário da Red Bull, manifestar que Alonso poderá interessar a seu time em 2009, quando deverá atingir o estágio das melhores escuderias da competição. Como Ferrari, BMW, Williams e Toyota também já anunciaram seus pilotos, Alonso não tem saída a não ser aceitar as condições da Renault. O outro piloto do time francês já está definido, salvo mudança de última hora, muito pouco provável. Nelsinho Piquet será anunciado mês que vem como titular da Renault. Já Giancarlo Fisichella, sem equipe, respondeu a Bernie Ecclestone, que aconselhou ele e Ralf Schumacher aposentarem-se. "Nos dois anos que passei com Alonso na Renault não foi possível fazer mais do que fiz por causa da estratégia do time." O italiano vai testar para a Force India terça-feira em Jerez, na Espanha.