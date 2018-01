Honorato é eliminado na Seletiva Nacional de judô A eliminação de Carlos Honorato, medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Sydney/2000, foi a principal surpresa da Seletiva Nacional do Judô, nesta quarta-feira, em Recife (PE). O atleta do peso médio, que já deixou de ir ao Mundial do Cairo, Egito, em 2005, por excesso de peso ? confessou que tomava litros e litros de coca-cola e não conseguia evitar as churrascarias ? , perdeu por ippon (o golpe perfeito) para Hugo Pessanha, de 19 anos, e não será titular da seleção. Alexsander Guedes é o outro qualificado. A seleção masculina terá dois atletas por categoria de peso. O desempenho dos judocas nas competições internacionais será o parâmetro para formar o grupo que disputa o Mundial por equipes, em setembro, em Paris, e o Pan-Americano de 2007. No feminino, foi selecionada uma atleta por categoria, com destaque para a volta de Edinanci Silva, que pediu dispensa da seleção na última temporada. Para o técnico Luiz Shinoraha a principal mudança foi mesmo nos pesos médios. ?O Honorato faz falta porque é referência do Brasil para o judô internacional, mas o Hugo Pessanha é um atleta que vem crescendo e, por ser desconhecido, ainda pode surpreender adversários no circuito.? Na categoria meio leve, com a pré-classificação do campeão mundial João Derly, a seletiva tinha apenas uma vaga, que ficou com Leandro Cunha. Cada selecionado fará duas etapas de Copa ou Super Copa do Mundo, em 2006, e treinos nacionais e internacionais. Os classificados, por categoria de peso: Feminino - ligeiro (-48 kg), Daniela Polzin; meio-leve (-52 kg), Érica Miranda; leve (- 57 kg), Danielle Zangrando; meio-médio (-63 kg), Vânia Ishii; médio (-70 kg), Kelly Silva; meio-pesado (-78 kg), Edinanci Silva; e pesado (+78 kg), Aline Puglia. Masculino - ligeiro (-60 kg), Denilson Lourenço e Alexandre Lee; meio-leve (-66 kg), João Derly e Leandro Cunha; leve (-73 kg), Leandro Guilheiro e Moacir Mendes Júnior; meio-médio (-81 kg), Tiago Camilo e Flávio Canto; médio (-90 kg), Alexsander Guedes e Hugo Pessanha; meio-pesado (-100 kg), Mário Sabino e Alex Aguiar; e pesado (+100 Kg), João Gabriel Schilitler e Daniel Hernandez.