Honorato garante vaga na Olimpíada Carlos Honorato é o primeiro judoca brasileiro com vaga confirmada na Olimpíada de Atenas, que acontece em agosto. Medalha de prata nos Jogos de Sydney/2000, ele garantiu sua classificação ao derrotar Edelmar Branco Zanol na seletiva dos médios, disputada neste sábado, em Ipatinga (MG). No feminino, Daniele Zangrando também já está garantida em Atenas. Afinal, ela venceu a seletiva contra Tânia Ferreira. No confronto deste sábado, em Ipatinga, Honorato superou Branco por 2 lutas a 0, ambas vencidas na prorrogação, com um yuko na primeira e um ippon na segunda. Como ele já tinha levado a melhor na primeira seletiva, dezembro, em São Paulo, fechou em 2 a 0 a série melhor-de-três que definiu o representante brasileiro dos médios em Atenas. Daniele Zangrando teve a mesma performance de Honorato. Com a vantagem de 1 a 0 na série contra Tânia Ferreira, ela ganhou por 2 a 0 neste sábado, com um koka e um ippon em cada um dos combates realizados, e fechou a disputa sem a necessidade da terceira seletiva, programada para 3 de abril.