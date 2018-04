Hoogenband é bicampeão dos 100m livre O holandês Pieter van den Hoogenband conquistou, nesta quarta-feira, a medalha de ouro nos 100 metros livre. Ele se tornou bicampeão olímpico da prova ao bater com o tempo de 48s17. Hoogenband superou de forma emocionante o sul-africano Roland Mark Schoeman, que terminou a prova com o tempo de 48s23. O bronze ficou com o australiano Ian Thorpe, com 48s56. Schoeman liderou a prova desde a largada. Chegou a impor, na virada, meio corpo de vantagem em relação ao holandês. Nos últimos dez metros, contudo, Hoogenband teve mais braço e bateu à frente do africano.