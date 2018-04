Hopkins derruba De La Hoya no 9º round O norte-americano Bernard Hopkins colocou seu nome na história do boxe, nesta madrugada de domingo, no ringue do MGM Hotel, em Las Vegas. O boxeador, de 39 anos, tornou-se o primeiro a unificar os quatro principais cinturões (CMB, AMB, FIB e OMB) dos pesos médios (até 72,575 quilos), ao derrotar o compatriota Oscar De La Hoya, de 31 anos, por nocaute, no nono assalto. Esta foi a primeira vez que o Golden Boy perdeu pela via rápida. A luta começou em ritmo lento, o que provocou vaias por parte do público. Mas a partir do quarto round De La Hoya procurou encurtar a distância e a troca de golpes com Hopkins foi inevitável. Um golpe no fígado levou De La Hoya à lona. O pugilista caiu de joelhos a 1min38 do nono assalto e não conseguiu se levantar até a contagem de dez do juiz Kenny Bayless. Esta foi a 19ª defesa vitoriosa de título de Hopkins, que não perde desde 1993. Hopkins disse depois da luta que quer fazer mais dois combates antes de encerrar a carreira aos 40 anos. Seus possíveis adversários são o norte-americano Roy Jones Jr. e o porto-riquenho Felix Trinidad, que têm combates marcados para 25 de setembro e 2 de outubro nos Estados Unidos. Hopkins já lutoucom os dois. Perdeu para Jones e derrotou Trinidad. De La Hoya, que já foi campeão entre os superpenas, leves, meio-médios-ligeiros, meio-médios e médios-ligeiros, admitiu não ter forças para lutar entre os médios. ?Tentei algo impossível para um lutador que iniciou a carreira entre os superpenas.? Antes do duelo com Hopkins, De La Hoya afirmara que uma derrota encerraria sua carreira. O cartel de Hopkins apresenta agora 45 vitórias (32 nocautes), duas derrotas e um empate. De La Hoya perdeu pela quarta vez, em 41 lutas. Ele soma 29 nocautes.