Hopkins mantém título mundial no boxe Aos 40 anos, o pugilista norte-americano Bernard Hopkins conseguiu na noite de sábado a incrível marca de 20 vitórias seguidas em defesa do seu título mundial dos pesos médios. Ele ganhou do britânico Howard Eastman por decisão unâmine dos juízes, após 12 assaltos disputados em Los Angeles. Assim, manteve o cinturão unificado do Conselho Mundial, da Associação Mundial, da Federação Internacional e da Organização Mundial de Boxe. Invicto nos últimos 11 anos, Hopkins tem um cartel de 46 vitórias (32 nocautes), 2 empates e apenas 1 derrota. Contra Eastman, os três juízes lhe deram a vitória: 119 a 110, 117 a 111 e 116 a 112. E ele saiu com uma bolsa de US$ 3,2 milhões.