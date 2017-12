Hóquei: Brasil irá aos Jogos Mundiais A seleção brasileira de hóquei sobre patins vai disputar os Jogos Mundiais, entre 17 e 21 de agosto, em Akita, no Japão. A competição é disputada por modalidades que não intregram os Jogos Olímpicos. Normalmente, participam os cinco primeiros colocados do último Campeonato Mundial e o país-sede. Porém, Itália, Espanha e a atual campeã, a Argentina, não irão à Ásia. Além do Japão e de Portugal, os adversários do Brasil (5o no último Mundial), serão Austrália, Alemanha e Inglaterra. Todos jogam entre si. A delegação brasileira viaja no dia 13. O técnico da seleção brasileira, Fernando Louzada de Jesus, o Nando, disse que, dessa vez, também vai atuar como jogador para completar a base do time, que será o Clube Português, do Recife, atual vice-campeão nacional - o Sertãozinho é o campeão, título conquistado no último dia 21. Os outros convocados são os goleiros Paulo e Marcos e os jogadores André Borges, Leonardo Borges, Leonardo Agra, Chininha, Lula, Graco, Manoelzinho. Alguns dos jogadores do Português deverão disputar, entre 29 de setembro e 8 de outubro, em San Juan, na Argentina, o Campeonato Mundial da categoria. A relação dos convocados ainda não foi divulgada, pois Nando (que será apenas técnico nessa competição) ainda não conseguiu as confirmações se Didi e Alan, que atuam na Europa, poderão disputá-la.