Hóquei: brasileiro na fase decisiva Sertãozinho, a capital brasileira do hóquei sobre patins, na região de Ribeirão Preto, é a sede do 2º Campeonato Brasileiro de Seleções da categoria, que começou ontem e termina no domingo. Seis estados participam da competição e, após duas rodadas - sem contar a terceira, que será disputada na noite desta quinta-feira (09) -, Pernambuco e São Paulo lideravam, com duas vitórias cada. Ambos enfrentam-se amanhã, às 19 horas, no Ginásio Docão, com transmissão do Sportv, na última rodada da fase de classificação - durante o dia será disputada a penúltima rodada. A seleção paulista é dirigida por Silvio Blancacco, técnico do Sertãozinho Hóquei Clube, que cedeu oito jogadores. No primeiro jogo, São Paulo venceu o Rio Grande do Sul por 6 a 3, após desvantagem por 3 a 0 no primeiro tempo. Na manhã de hoje, os paulistas derrotaram os catarinenses por 6 a 0. Pernambuco venceu o Rio de Janeiro por 5 a 4, ontem, e goleou os gaúchos por 7 a 0 no início da tarde de hoje. Ceará, que havia perdido por 5 a 3 para Santa Catarina na estréia, recuperou-se e goleou o Rio por 7 a 1. "Essa competição é importante, pois é uma janela para os novatos", diz Blancacco, ex-jogador e técnico da seleção brasileira. Os demais jogos de amanhã são os seguintes: Pernambuco x Santa Catarina (10h), São Paulo x Ceará (11h30) e Rio Grande do Sul x Rio de Janeiro (13h), pela quarta rodada; e Rio Grande do Sul x Ceará (20h30) e Rio de Janeiro x Santa Catarina (22h), pela quinta. As semifinais serão realizadas sábado, às 19h30 e 21 horas, com transmissões pelo Sportv. No domingo, a disputa do quinto lugar começa às 12h30, a de terceiro inicia-se às 14 horas e a final, com transmissão pela TV, terá início às 16 horas.