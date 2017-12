Hóquei e esqui: as estrelas dos Jogos As provas de esqui e hóquei sobre o gelo dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2002, em Salt Lake City (EUA), estão batendo recordes de vendas de ingressos. São, de longe, as modalidades que mais interesse tem provocando nos torcedores. Das 167 sessões - algumas delas, com várias partidas - 40 já estão com os ingressos esgotados. Praticamente já não há mais ingressos para as partidas da primeira fase do torneio de hóquei masculino. No torneio feminino a procura também tem sido grande, mas ainda há ingressos para a final. Da mesma forma, os ingressos estão praticamente esgotados para as provas de esqui. Segundo os organizadores, ainda há bilhetes disponíveis para as cerimônias de abertura e encerramentos dos Jogos, marcados para fevereiro do ano que vem.