Hóquei: Espanha ganha do Egito A seleção da Espanha derrotou a do Egito por 3 a 0 no torneio olímpico masculino de hóquei sobre a grama, em partida disputada nesta segunda-feira, pelo Gerupo A. Em outro jogo pelo mesmo Grupo, o Paquistão goleou a Grã-Bretanha por 8 a 2. Pelo Grupo B, a Nova Zelândia confirmou seu favoritismo e venceu a África do Sul por 4 a 1.