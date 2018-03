Hóquei lança seu Brasileiro amanhã O VII Campeonato Brasileiro de Hóquei em Linha só vai começar em dezembro. Contudo, a Confederação Brasileira de Hóquei e Patinação já tem tudo organizado, começando pela cerimônia de lançamento marcada para esta sexta-feira, às 19 horas, na rua Duarte de Freitas, 133, Parque Monte Libano, em Mogi das Cruzes. Além dos critérios para times e Estados participantes, já estão prontos o regulamento, a tabela, os horários dos jogos, a sede, os locais de alojamento e toda a estrutura para o evento. Com apoio da Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes e de sua Secretaria de Esportes e Lazer, além de participação do Ministério dos Esportes, a Confederação Brasileira de Hóquei e Patinação está confiante em que esta será uma de suas mais completas realizações: "O Campeonato só começa em 9 de dezembro ? vai até o dia 15 - mas, no que depender da organização, temos condições de iniciá-lo já", diz Adhemar Malzoni", o presidente da Confederação, que tem garantido a transmissão da competição pela Sport TV (Rede Globo). O VII Campeonato Brasileiro de Hóquei em Linha será disputado por 14 equipes, representantes de São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. O Hóquei tradicional tem patins com rodas paralelas e é jogado com bolinhas de poliuretano, enquanto o Hóquei em Linha tem rodas centrais nos patins, como as facas adaptadas para o Hóquei sobre o gelo e é jogado com os "puks", com o formato de pequenos discos. No Hóquei em Linha, a Seleção Brasileira adulta ficou com a medalha de prata no Panamericano de Winnipeg, disputado em 2000 e foi terceira colocada em maio deste ano no Pan de Cartagena.