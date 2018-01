Hóquei: Palmeiras e Português vencem Dois jogos foram realizados na manhã de hoje pelo 25º Campeonato Brasileiro de Hóquei sobre Patins, no Ginásio Docão, em Sertãozinho. O Português, de Recife, goleou o Literário, de Sertãozinho, por 11 a 3, e o Palmeiras venceu o Minho-PE por 4 a 2. Português e Palmeiras dividem a liderança do Grupo B, com duas vitórias, e confirmam seus favoritismos. Sertãozinho e Sport são os mais fortes do Grupo A. A primeira rodada completa foi disputada ontem. Pelo Grupo A, o Sertãozinho goleou a Portuguesa por 13 a 0 e o Sport venceu o Internacional de Santos por 5 a 3. Pelo B, o Português passou pelo Minho-PE por 3 a 1 e o Palmeiras bateu o Caixeiros-RS por 4 a 1. Outros quatro jogos serão disputados ainda hoje (18): Sport x Portuguesa (18h) e Literário x Minho (19h30), ambos pelo Grupo B; e Sertãozinho x Internacional de Santos (21h) e Português x Caixeiros (22h15), pelo A. Amanhã (19) também haverá rodada pela manhã, com duas partidas do Grupo B. A última rodada de cada chave será disputada à noite, com destaques para os clássicos Palmeiras x Português (21h) e Sertãozinho x Sport (22h15). Os dois primeiros colocados de cada grupo classificam-se para as semifinais, na sexta-feira (20). A decisão será na noite de sábado (21).