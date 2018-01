Hóquei: Palmeiras goleia Literário Dois jogos foram realizados na manhã de hoje, no Ginásio Docão, em Sertãozinho, pelo 25º Campeonato Brasileiro de Hóquei sobre Patins. O Palmeiras goleou o Literário local por 4 a 0 e assumiu a liderança isolada do Grupo B, com 9 pontos. Por isso, na rodada da noite, contra o Português (7 pontos), precisa apenas do empate para ser o primeiro colocado. No outro jogo, entre dois desclassificados, o Caixeiros-RS goleou o Minho-PE por 11 a 0. O jogador Fernando Louzada fez seis gols, inclusive o 100º da competição, iniciada na terça-feira (17). Louzada foi escolhido, ainda, o novo técnico da seleção brasileira, que disputará o Campeonato Sul-americano, em San Juan, na Argentina, em setembro. Ele deverá convocar os jogadores no sábado (21), quando termina o Campeonato Brasileiro. A rodada que encerra a primeira fase será disputada a partir das 18 horas, com o confronto entre Portuguesa e Internacional de Santos. Às 19h30, o Caixeiros enfrenta o Literário. Às 21 horas, o Palmeiras enfrenta o Português, enquanto, às 22h15, o Sertãozinho (6) jogará pelo empate contra o Sport (6), na decisão do Grupo A - o Sertãozinho leva vantagem no saldo de gols. As semifinais serão disputados amanhã (20) - 1o A x 2o B e 1o B x 2o A. Os resultados da noite de ontem: Sport 12 x 3 Portuguesa, Literário 4 x 3 Minho-PE, Sertãozinho 11 x 1 Internacional e Português 3 x 3 Caixeiros.