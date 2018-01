Hóquei: semifinais serão nesta sexta As semifinais do 25º Campeonato Brasileiro de Hóquei sobre Patins, serão realizadas nesta sexta-feira à noite (20), no Ginásio Docão, em Sertãozinho. Um confronto será paulista, entre Sertãozinho e Palmeiras, às 21 horas. Na preliminar, às 19h30, os pernambucanos Sport e Português definem a vaga da decisão, que será disputada sábado à noite. Na rodada desta quinta-feira à noite, o Sertãozinho teve muito trabalho no empate por 3 a 3 com o Sport. Ambos empataram em 7 pontos, mas no saldo de gols o Sertãozinho tornou-se o primeiro colocado do Grupo A. No último jogo, o Palmeiras jogava pelo empate para segurar a primeira posição do Grupo B, mas foi goleado por 5 a 0 pelo Português, que somou 10 pontos. O Palmeiras ficou em segundo, com 9, enquanto o Caixeiros (RS), com 7, ficou em terceiro - o time gaúcho torcia para o time paulista, assim chegaria à semifinal, eliminando o Português. Nos outros jogos desta quinta, os resultados foram os seguintes: Palmeiras 4 x 0 Literário, e Minho 0 x 11 Caixeiros, ambos pela manhã; e Portuguesa 2 x 4 Internacional, e Caixeiros 3 x 1 Literário, no início da noite. Os cinco eliminados enfrentam-se nesta sexta e sábado para a definição do quinto ao nono colocado.