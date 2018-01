Hóquei: Sertãozinho conquista 10º título brasileiro O Sertãozinho Hóquei Clube conquistou há pouco no Ginásio Docão, em Sertãozinho, o seu 10º título brasileiro da 25ª edição da competição. O time paulista venceu o Português do Recife por 6 a 5. Assim, evitou que a equipe pernambucana conquistasse o bicampeonato consecutivo, o quinto em sua história no hóquei sobre patins. No primeiro tempo, o jogo foi equilibrado, mas o Sertãozinho sempre esteve em vantagem no placar. O Português só conseguiu empatar em 1 a 1 e 2 a 2 e reagiu nos últimos cinco minutos da partida. Troles marcou quatro gols para o Sertãozinho e Sabugo e Rubão deram os outros dois. Para o Português, marcaram: Leonardo (2), Lula (2) e Leonardo Borges. O resultado chegou a estar 6 a 2 para o Sertãozinho que, no entanto, sofreu 3 gols nos minutos finais. O artilheiro do campeonato brasileiro foi Fernando Louzada, o Nando, com 16 gols. Ele é técnico e jogador do Caixeiros, de Porto Alegre, e será o treinador da seleção brasileira no campeonato mundial de San Juan, na Argentina, a partir de 29 de setembro. Na decisão do terceiro lugar, o Sport Recife venceu o Palmeiras por 9 a 7, na prorrogação - no tempo normal a partida terminou empatada por 7 a 7.