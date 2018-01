Hóquei terá semifinais neste sábado São Paulo e Pernambuco são as equipes favoritas para disputar a final do 2º Campeonato Brasileiro de Seleções de Hóquei Sobre Patins, que termina domingo, no Ginásio Docão, em Sertãozinho, na região de Ribeirão Preto. Dificilmente as duas serão surpreendidas amanhã, às 19h30 e 21 horas, nas semifinais da competição, com transmissão do Sportv - os confrontos serão definidos na noite de hoje (10), após a quinta rodada. As duas seleções venceram os quatro primeiros jogos e se enfrentam nesta sexta à noite, em prévia da final. São Paulo, que tem a base formada por jogadores do Sertãozinho, marcou 32 gols nos quatro primeiros jogos - as duas últimas vitórias foram contra o Rio de Janeiro, por 11 a 2, ontem, e Ceará, por 8 a 2, na manhã de hoje. Pernambuco, que tem jogadores de Sport, Minho e Português, venceu Santa Catarina por 5 a 2, hoje, e o Ceará por 4 a 3, ontem. O outro jogo diurno foi a vitória de Rio Grande do Sul sobre o Rio de Janeiro por 7 a 2. Na véspera, os gaúchos venceram Ceará por 4 a 3. Os gaúchos estavam em terceiro antes da última rodada, com duas vitórias, e o Rio de Janeiro, mesmo com o experiente Nando, ainda jogador e técnico (inclusive da seleção brasileira no último Mundial), mas formado por jovens, era o único que só acumulava derrotas. A final será realizada neste domingo, a partir das 16 horas, também com transmissão pela TV. No ano passado, os paulistas conquistaram o título, batendo os gaúchos, em Porto Alegre.