Hora de ajustes

Na Stock Car, o título foi decidido uma corrida antes do final do campeonato. Até aí nada muito fora do comum porque Cacá Bueno foi o grande piloto, o único a vencer três corridas, além de correr com a cabeça no campeonato, como ele tem feito desde aquele desastre de 2005, quando tinha uma vantagem enorme e acabou perdendo o título para Giuliano Losacco. O que chama a minha atenção e a de grande parte dos pilotos é a mudança de comportamento de pilotos normalmente agressivos mesmo durante as 8 primeiras corridas, as que classificam os 10 primeiros para o playoff, exatamente porque a prioridade é chegar aos pontos que possam garantir essa classificação. Vencer está em segundo plano. Além de merecer o título e todos os elogios pela campanha que fez, eu quero ainda dedicar ao Cacá o prêmio da ética e da honestidade, pelo que ele disse a todos os jornalistas depois da conquista antecipada do titulo. Mesmo sabendo ter encontrado a fórmula para ganhar muitos outros títulos, ele levanta a necessidade de se rediscutir a aplicação do sistema playoff. Eu considero esta medida fundamental já para o campeonato de 2008. Entre as muitas idéias que tenho ouvido de pilotos, as que me parecem mais sensatas e de fácil aplicação são: descarte de um resultado entre as 8 provas que classificam para o playoff; valorização da pole position, melhor volta da corrida e até número de voltas lideradas com bonificação de pontos; mudança de 10 para até 15 o número de pilotos classificados no playoff, o que faz sentido pelo fato de cada etapa distribuir pontos para os 15 primeiros. Otimista por natureza - às vezes até em exagero - eu sempre vejo com bons olhos as novidades. Nunca fui contra o playoff, mas, assim como os promotores arriscaram no primeiro ano de aplicação do sistema, em 2006, agora não há por que temer a experiência das mudanças. A chance de dar certo é grande, e só isso já justifica mudar. E Carlos Col, comandante da Stock Car, já demonstrou outras vezes ser corajoso na hora de fazer mudanças. A Stock Car brasileira tem melhor nível técnico de piloto do que qualquer outra categoria de carros de turismo do mundo. Na pior das hipóteses, 20 dos atuais 50 pilotos da Stock teriam lugar, por critério técnico, para disputar até a DTM, onde correm Mika Hakkinen, Jean Alesi e tantos outros ex-pilotos da F-1. Portanto, o que o torcedor quer é ver esses pilotos correndo pela vitória a qualquer custo. Ser prudente é válido nas corridas do playoff, que são apenas 4 e qualquer erro pode acabar com as chances de lutar pelo título. Mas no resto não pode continuar acontecendo o que, corajosamente, Cacá Bueno denuncia. Como é bom ver um campeão que, em vez de se acomodar com o que está dando certo para ele, prefere mudanças que levem os pilotos a correr sempre pelo prazer de vencer um duelo de pista, ultrapassar, bater recordes, liderar, vencer. Para terminar, e ainda sem sair da Stock Car, tenho que dizer que o Rio só merece mais uma chance de fazer corridas, graças à dedicação de gente como o Djalma Faria e o Edson Novaes, que há muito tempo seguram a barra do esporte a motor. Mas, pelo descaso da prefeitura com o trânsito, o que obrigou pilotos a caminharem um quilômetro a pé para chegar ao autódromo, o certo seria esquecer o Rio. Não havia um único guarda de trânsito para cuidar do acesso de 20 mil pessoas ao autódromo. Uma bagunça que não cabe em qualquer local civilizado.