Horcades pode sofrer impeachment no Flu A oposição promete homologar hoje o pedido de impeachment do presidente do Fluminense, Roberto Horcades. O sócio-benemérito Sílvio Kelly vai entregar o documento com cerca de 70 assinaturas de conselheiros exigindo a abertura do processo. A oposição questiona, entre outras coisas, o aumento da dívida do clube, que passou de R$ 280 milhões para R$ 320 milhões.