Horn é destaque na vela internacional Nélson Horn Ilha é uma daquelas pessoas que desenvolve uma atividade diferente no esporte pelo qual é apaixonado, a vela. É o único brasileiro credenciado pela Federação Internacional de Vela (Isaf) para atuar como juiz internacional. O gaúcho, de 46 anos, que trabalhou nas duas últimas Olimpíadas, em Atlanta (1996) e Sydney (2000), já foi convocado para fazer a Semana Pré-Olímpica de Atenas, em 2002 e neste ano, e tem a expectativa de estar no grupo de 26 juízes que serão chamados para os Jogos da Grécia, em 2004. Nesta temporada, também atuou nos Jogos Pan-Americanos de São Domingos e no Mundial de Cádiz (ESP), justamente na Classe Laser, em que Robert Scheidt perdeu o título para o português Gustavo Lima. ?Em novembro sai a escalação dos árbitros de todo o mundo que irão à Olimpíada de Atenas. Acho que tenho grandes possibilidades de estar na relação", observa Nélson, que foi diretor-técnico da Match Race Brasil encerrada neste domingo, em Ilhabela, e integra o Comitê de Regras da Isaf. Nélson, que é iatista e tem um site de venda e compra de barcos - veleja no Rio Guaíba, de Laser, e integra a tripulação do Multimar de 32 pés Vento e Alma - disse que optou por ser juiz quando a Isaf mudou sua política de capacitar pessoas para a função,ao invés de ter um corpo de arbitragem formado por velejadores aposentados. ?Em 1990 aproveitei a oportunidade, fiz um seminário e comecei a participar de eventos internacionais.? Já era velejador desde 1972, juiz nacional desde 1982. Observa que são 22 as regras básicas da Isaf e 86, no total, mas que incluem a organização dos eventos. ?As regras principais dizem respeito ao momento em que os barcos se encontram, na regata, e tem de ser tão conhecidas pelos iatistas como pelos juízes.? Dentre as situações mais difíceis que teve de julgar estava os protestos apresentados por Robert Scheidt e o inglês Ben Ainslie, na briga pela medalha de ouro, por duas vezes. Nélson Ilha fez parte da comissão de cinco juízes que votou - em Atlanta Scheidt ficou com o ouro e em Sydney foi Ainslie quem levou a medalha. ?Ainda bem que são cinco árbitros, de países diferentes.?