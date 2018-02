Horna bate Ricardo Mello e empata confronto na Davis Como já era esperado, terminou empatado o primeiro dia do confronto entre Brasil e Peru na Copa Davis, nesta sexta-feira, na cidade de Ásia. A equipe brasileira abriu 1 a 0 com a vitória de Flávio Saretta sobre Ivan Miranda por 3 sets a 0 (6/2, 6/2 e 6/3). Mas os peruanos empataram na seqüência, quando Luis Horna derrotou Ricardo Mello também por 3 a 0, com triplo 6/4. Número 1 do Brasil, Saretta não teve dificuldades para vencer Ivan Miranda na abertura do confronto. Já Ricardo Mello entrou em quadra por opção do capitão Fernando Meligeni, deixando Gustavo Kuerten na reserva. Mesmo assim, não conseguiu bater o melhor tenista do Peru, Luis Horna - 69º colocado no ranking mundial. Assim, o jogo de duplas neste sábado será fundamental para definir o vencedor do duelo. O Brasil está escalado com Guga e André Sá, enquanto o Peru terá Ivan Miranda e Matias Silva - mas os capitães podem mudar as equipes. A partida começa às 15 horas (horário de Brasília), com transmissão da SporTV 2. Depois, no domingo, acontecem mais dois jogos de simples. A princípio, os confrontos serão Saretta x Horna e Mello x Miranda, mas os jogadores também podem ser alterados. De qualquer maneira, o capitão Fernando Meligeni ficou satisfeito com o empenho e a atuação dos dois tenistas brasileiros no primeiro dia de confronto. Mas sentiu que faltou um pouco de sorte para Ricardo Mello. ?Acho que o Mello teve chances e se ganhasse o terceiro set, aumentaria bastante a possibilidade de vitória?, disse Meligeni. ?Estou contente com o espírito de Davis e de luta dos dois tenistas, tanto o Saretta como o Mello. Mostraram que estavam prontos para defender o Brasil. E entre os quatro convocados, todos estão com o mesmo espírito.?