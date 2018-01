Horna e Chela disputam a final do Torneio de Acapulco O tenista peruano Luís Horna, 68.º no ranking de entradas, e o argentino Juan Ignacio Chela, 45.º, disputam neste sábado a final do ATP de Acapulco, no México. Na semifinal, disputada na noite desta sexta-feira, Horna, venceu o argentino Gastón Gaudio por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/4 e 6/3. Já Chela superou o espanhol Nicolas Almagro por 2 a 0, com duplo 6/2.