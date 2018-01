Horna vence em Acapulco e fatura seu primeiro título na ATP Após oito anos como profissional, o peruano Luis Horna conquistou neste domingo o seu primeiro título do circuito internacional da ATP, o de Acapulco, no México. Ele venceu na decisão o argentino Juan Ignacio Chela por 2 sets a 0, parciais de 7/6 (7-5) e 6/4. Horna é o 68.º colocado no ranking de entradas e disputou apenas sua segunda final no circuito. Já Chela, 45.º, tem três títulos, um deles conquistado justamente em Acapulco, no ano passado.