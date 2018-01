Horse Show: cavalo nacional evolui Com 24 anos de existência - e uma produção anual de 700 potros - a criação do cavalo Brasileiro de Hipismo (BH) estará sendo avaliada no Horse Show 2001, que começou nesta quarta-feira e segue até domingo, no Parque da Água Branca. Uma criação que vem evoluindo a partir das melhores linhagens européias - os criadores importam sêmen do alemão Holsteiner, do sela-francesa e do sela-holandesa, entre outros -, o BH desenvolve-se cada vez mais e tem importado entre 40 e 50 cavalos, anualmente, desde 1997. Este ano, inclusive, a criação vai gerar dez filhos do cavalo sela-francesa Baloubet du Rouet, que será montado por Rodrigo Pessoa na Copa do Mundo de Gotemburgo, na Suécia, de 11 a 16 de abril. Nesta quarta-feira, a Associação Brasileira de Criadores do Cavalo de Hipismo (ABCCH) anunciou os grandes campeões da XVIII Exposição Nacional BH, julgados pelo especialista alemão Manfred Lopp. Os vencedores na categoria égua foram Piantela Jotamen, Grande Campeã, e Queen da Mata, Reservada Grande Campeã; na categoria cavalos, All White Adal foi o Grande Campeão e Liberal Jotamen o Reservado Grande Campeão. Na quinta-feira, a partir das 9 horas, a ABCCH estará aprovando os garanhões HB para reprodução, também uma atividade da Exposição. A I Seletiva Mundial é o segundo evento do programa do Horse Show. As provas de saltos para cavalos de 5, 6 e 7 anos, sexta-feira e sábado, serão a primeira de quatro seletivas para o Mundial de Cavalos Novos de Lanaken, na Bélgica, em setembro. O octacampeão brasileiro de saltos, Vítor Alves Teixeira, será o principal destaque nas competições do IV Saltando no Parque, o terceiro evento do programa, com obstáculos a até 1,45 m de altura, no sábado, às 15 horas, e domingo, às 14 horas. A entrada é franca. A idéia dos organizadores do evento, com grande parte das atividades voltadas para os criadores do BH, é ajudar a popularizar os torneios de saltos, que o público aprendeu a assistir quando a tevê mostra competições internacionais, como os Jogos Olímpicos de Sydney, no ano passado. O refugo de Baloubet du Rouet, o cavalo de US$ 5 milhões, de Rodrigo Pessoa, acabou chamando ainda mais a atenção do público, tanto quanto a medalha de bronze, por equipe, conquistada pelo Brasil.