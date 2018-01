Horse Show no Parque da Água Branca Avaliar a criação de cavalos novos da raça Brasileiro de Hipismo (BH) e colocar o público em contato com as provas de saltos são os objetivos do Horse Show 2001, que terá início nesta quarta-feira e segue até domingo, no Parque da Água Branca, em São Paulo. Serão três eventos em um, a 18.ª Exposição Nacional BH, a 1.ª Seletiva Mundial e o 4.º Saltando no Parque. Com entrada franca ao público, o Saltando no Parque terá duas provas, com obstáculos a até 1,45 metro de altura, no sábado, às 15 horas, e domingo, às 14 horas. Entre os cerca de 150 conjuntos que estarão competindo, já confirmaram inscrições cavaleiros de destaque como Vítor Alves Teixeira. A Exposição de BHs começa amanhã e termina na sexta-feira, com várias atividades que tem como objetivo avaliar a criação brasileira, que tem 24 anos de existência e 150 criadores, com uma produção anual de 700 potros. O julgamento da melhor fêmea e do melhor macho BH será feito pelo especialista alemão Manfred Lopp, a partir de critérios técnicos, como morfologia e salto em liberdade. Também serão aprovados garanhões BH para a reprodução. O concurso ainda vai indicar o melhor criador e expositor. A seletiva é a primeira etapa de quatro provas classificatórias que visa a escolha de animais de 5, 6 e 7 anos para a disputa do Campeonato Mundial de Cavalos Novos de Lanaken, Bélgica, em setembro. O evento tem a organização da Associação Brasileira de Criadores de Cavalos de Hipismo (ABCCH) e da Federação Paulista de Hipismo (FPH), com supervisão da Confederação Brasileira de Hipismo (CBH).