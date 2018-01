Horse Show terá provas de saltos As primeiras provas de saltos, o evento de mais interessante para o público, no programa do Horse Show 2001 começam nesta quinta-feira e seguem até domingo, no Parque da Água Branca, em São Paulo. Serão realizadas as provas para cavalos novos de 4 anos, às 10 horas, de 5 anos, às 13 horas, e de 6 anos, às 15h30. Os cavalos do hipismo nas provas de saltos só são considerados adultos - prontos para saltar os torneios mais difíceis - após os 7 anos. Sábado, o programa inclui provas para cavalos de 6 e 7 anos. O torneio é seletivo para o Mundial de Cavalos Novos, que será em Laneken, na Bélgica, em setembro. Mas a prova de salto mais interessante para os espectadores terá duas etapas, sábado, às 15 horas e domingo, às 14 horas, sempre com entrada franca. O percurso para cavalos adultos terá obstáculos a até 1,45 m de altura e a participação de cavaleiros de destaque como Vítor Alves Teixeira e Elizabeth Assaf. Nesta quarta-feira, parte da XVIII Exposição Nacional BH, foram aprovados os garanhões que passam a ser reconhecidos pela Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo de Hipismo (ABCCH). Dois oitos animais apresentados, seis obtiveram aprovação: Aclanv (Haras Joter), Winston (Itapuã), Lord Lenon Jotamen (Erwin Horns), Supermétodo (Método), CS Mistério (Campos Salles) e Sydney (Método). O presidente da ABCCH, João Carlos Ribeiro, disse que a criação nacional, que tem 24 anos de existência, melhora a cada ano e foi valorizada com o quarto lugar obtido por André Johannpeter, com Calei, um cavalo BH. Os vencedores das provas de salto em liberdade (só o cavalo) foram: 2 anos, Land Gold (Haras BH); 3 anos, Laeken Jotamen (Agromen); 4 anos, PP Rio Bravo (Haras São Paulo).