Houston derruba invicto Spurs em grande noite de Yao Ming O Houston Rockets impôs ao atual campeão San Antonio Spurs a primeira derrota da equipe na temporada da NBA, por 89 a 81, graças a 28 pontos do pivô chinês Yao Ming, na noite de terça-feira. O Rockets vinha de uma derrota por nove pontos para o Dallas Mavericks na segunda-feira, mas levou seu retrospecto para 4 vitórias e 1 derrota ao vencer o Spurs pela primeira vez no Toyota Center, após cinco tentativas. O Spurs havia iniciado a temporada com três vitórias consecutivas. "Os jogadores simplesmente fizeram um grande trabalho", disse o técnico do Rockets, Rick Adelman, após a partida. O Rockets teve uma grande atuação nos rebotes, com 55 contra 28 do Spurs, e conseguiu a vitória apesar de Tracy McGrady ter acertado apenas quatro de 14 arremessos. O armador terminou a partida com 12 pontos. Além dos 28 pontos, Yao foi muito importante defensivamente na marcação de Tim Duncan, limitando o pivô adversário a apenas uma cesta em todo o segundo quarto. Duncan terminou o jogo com 14 pontos em 10 rebotes, com cinco arremessos convertidos em 15 tentativas. Manu Ginóbili foi o cestinha do Spurs, com 23 pontos, e Tony Parker acrescentou mais 21. Veja os resultados da NBA na terça-feira: Phoenix Suns 115 x 83 Charlotte Bobcats New Jersey Nets 87 x 82 Atlanta Hawks NY Knicks 119 x 112 Denver Nuggets Milwaukee Bucks 112 x 85 Toronto Raptors Orlando Magic 111 x 103 Minnesota Timberwolves LA Clippers 97 x 91 Chicago Bulls Houston Rockets 89 x 81 San Antonio Spurs Sacramento Kings 104 x 98 Seattle SuperSonics New Orleans Hornets 118 x 104 LA Lakers Cleveland Cavaliers 108 x 104 Golden State Warriors