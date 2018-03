Hoyama é a esperança no Mundialito Hugo Hoyama é a principal esperança de medalha para o Brasil no 14º Mundialito de Tênis de Mesa, que começa nesta quinta-feira, no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. Outros 23 brasileiros (13 no masculino e 10 no feminino) disputam a competição, que vai até domingo e eqüivale à sétima etapa do ITTF Pro Tour Circuit, o Circuito Mundial da modalidade, distribuindo US$ 110 mil em prêmios. O torneio terá a participação de alguns dos principais mesatenistas do mundo, como o austríaco Werner Schlager, número 8 do mundo, e da coreana Ryu Ji-Hae, quinta do ranking internacional. Os grupos do qualifying foram definidos por sorteio realizado nesta quarta-feira. Hugo Hoyama, que já defendeu o Brasil em três olimpíadas, tenta se recuperar de uma seqüência de derrotas em competições internacionais e de problemas físicos. Ele ficou entre os 16 melhores no Aberto dos Estados Unidos, disputado semana passada. Além do Brasil, participam mesatenistas da Alemanha, Argentina, Dinamarca, Japão, Chile, Rússia, Suécia, Iugoslávia, Equador, Áustria, Coréia do Sul e Bélgica. O público poderá acompanhar as partidas do Mundialito no Ginásio do Ibirapuera com acesso pelo portão 6. Os jogos também serão transmitidos pela ESPN Brasil no sábado e domingo, quando serão disputadas as semifinais e finais.