Hoyama eliminado no Aberto do Brasil Para a surpresa dos torcedores, o mesa-tenista mais experiente do Brasil, Hugo Hoyama, foi eliminado hoje na primeira rodada da chave principal do XVI Aberto do Brasil, pelo croata Suredk Dagutin, por 4 sets a 3, no Complexo Esportivo Miécimo da Silva, em Campo Grande, zona oeste. O atleta, classificado para os Jogos Olímpicos de Atenas, não escondeu que sentiu a pressão psicológica, além do cansaço das recentes viagens internacionais. "De hoje até Atenas será importante o acompanhamento de um psicólogo, como já tive em outros momentos. Estou melhorando, mas me sinto um pouco disperso durante as partidas. Preciso me concentrar mais", explicou Hoyama. "Um outro ponto importante é que tenho viajado muito e isso atrapalha o rendimento, pois não consigo treinar como deveria." Apesar da derrota, Hoyama demonstrou um bom poder de recuperação, durante a partida. Começou perdendo o primeiro set (5/11), para em seguida vencer os três seguintes (11/6; 11/8 e 11/8). Neste momento, perdeu o domínio do jogo e permitiu o croata superá-lo nos três sets seguintes (9/11; 9/11 e 6/11) e sair vitorioso. Aos 35 anos, Hoyama ao lado do nadador Gustavo Borges é o recordista brasileiro de medalhas em Jogos Pan-Americanos totalizando 12. A saída precoce do Aberto Brasil, que termina domingo, concedeu a Hoyama dois dias de descanso, já que na segunda-feira ele embarca para os Estados Unidos, onde disputa entre os dias 1º e 4 de julho, o Aberto de Chicago. Após esta competição, o atleta retorna ao País para se preparar visando a Atenas até o dia 24, quando viajará à Bélgica para o período de aclimatação antes dos Jogos.