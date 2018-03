Hudson assina com a BM&F Atletismo O meio fundista Hudson Santos de Souza assina nesta terça-feira, em São Paulo, contrato com sua nova equipe, a BM&F Atletismo. Hudson, campeão pan-americano dos 1.500 m e dos 5.000 m, foi dispensado pela Unoeste/Brasil Telecon, de Presidente Prudente, depois que sua noiva, Marly Sales de Carvalho, acusou o velocista da mesma equipe, Vicente Lenílson, de atentado violento ao pudor. Hudsonviaja nesta terça mesmo para a disputa dos 1.500 metros no Mundial Indoor de Budapeste, na Hungria, de sexta-feira à domingo.