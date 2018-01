Hudson bate recorde sul-americano O atleta Hudson Santos de Souza, do São Raimundo (AM), estabeleceu novo recorde Sul-Americano e brasileiro nos 3.000m rasos, com a marca de 7.42s.55 conseguida no meeting Nakaia, que está acontecendo na cidade francesa de Nice. Os recordes brasileiro e sul-americano anteriores estavam em poder de Clodoaldo Lopes do Carmo desde 26 de agosto de 1992, quando estabeleceu a marca de 7.45.34 na cidade de Koblenz, na Alemanha. Entre as mulheres, Fabiane dos Santos, de São Paulo, e sem clube no momento, continua mostrando que está em grande fase. Estabeleceu novo recorde brasileiro nos 1.000m, também no meeting de Nice, com a marca 2.35s95, com a qual chegou em sétimo lugar na prova. Este recorde estava em poder de Luciana de Paula Mendes, da Funilense/S.Caetano, com 2.36.30 conseguido em Bruxelas, na Bélgica, em 25 de agosto de 1995. Maila Paula Machado, da Funilense/S.Caetano, também competiu em Nice, ficando em oitvo nos 100m com barreiras, com a marca de 13.83.