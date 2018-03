Hudson comemora a mudança de equipe Hudson de Souza tornou-se nesta terça-feira o 12º integrante da BM&F/Pão de Açúcar/São Caetano, equipe de meio-fundistas e fundistas que conta com atletas como o bicampeão pan-americano da maratona, Vanderlei Cordeiro de Lima, e o campeão da São Silvestre de 2003, Marílson Gomes dos Santos. Nesta terça, Hudson, de 27 anos, 1,81 m e 66 quilos, assinou contrato com a equipe. "Acho que terei tranqüilidade", afirmou o atleta, que vai providenciar a mudança de Presidente Prudente quando voltar do Mundial Indoor de Budapeste (HUN), que acontece de sexta-feira a domingo, em que vai correr os 1.500 m. Hudson, campeão pan-americano dos 1.500 e 5 mil metros, espera que a saída de Prudente seja positiva. O ambiente na ex-equipe, a Unoeste/Brasil Telecom, ficou confuso depois que sua noiva, Marly Sales de Carvalho, denunciou o velocista Vicente Lenílson por atentado violento ao pudor. Hudson está procurando moradia em São José do Rio Preto, São Caetano ou São Paulo, "num lugar que tenha pista de atletismo". Para ele, a transferência de equipe com a temporada já iniciada não atrapalhará o plano de obter o índice olímpico nos 1.500 metros - vê como boas opções os meetings de Belém, Rio ou Porto Alegre, em abril e maio. Hudson receberá os treinos do técnico Luiz Alberto de Oliveira, que está nos Estados Unidos. "Queria obter o índice no Brasil, logo no início da temporada ao ar livre, para ir tranqüilo para os torneios da Europa e participar do camping da Confederação Brasileira em Big Bear", contou. Prêmio - O presidente da BM&F, Manoel Félix Cintra Neto, anunciou que os medalhistas olímpicos do Brasil em Atenas receberão barras de ouro, com 1 kg, para a medalha de ouro. Para os atletas da equipe, o prêmio dobrado (2 kg para medalha de ouro).